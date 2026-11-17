Голливудские звёзды отреагировали на назначение Роберта Паттинсона новым Джеймсом Бондом. Брэд Питт поддержал выбор создателей франшизы и даже выразил желание сыграть злодея, тогда как Рэйф Файнс признался, что ему непросто попрощаться с образом агента 007 в исполнении Дэниела Крейга. Об этом сообщает The Guardian.

«Простите, я всё ещё влюблён в Дэниела Крейга. Это тяжело. У меня прямо сердце разрывается», — пошутил Файнс во время интервью на SiriusXM. При этом актёр подчеркнул, что считает Паттинсона талантливым исполнителем и уверен в его способности справиться с ролью.

Файнс хорошо знаком с Бондианой: он сыграл Гарета Мэллори, впоследствии возглавившего британскую разведку под кодовым именем М, в фильмах «007: Координаты «Скайфолл», «007: Спектр» и «Не время умирать». Кроме того, актёр снимался вместе с Паттинсоном в картине «Гарри Поттер и Кубок огня».

Брэд Питт, напротив, встретил новость с энтузиазмом. Во время продвижения фильма The Further Mis-Adventures of Cliff Booth он назвал выбор Паттинсона отличным решением и похвалил коллегу за необычные творческие решения. Питт также в шутку предложил режиссёру Дени Вильнёву пригласить его на роль противника Бонда.

Поддержал нового агента 007 и Джордж Лэзенби, сыгравший знаменитого шпиона в фильме «На секретной службе Её Величества» 1969 года. В социальных сетях он поздравил Паттинсона со вступлением в клуб исполнителей Бонда и пожелал ему получать удовольствие от работы над франшизой.

Тем временем режиссёр Роберт Эггерс, работавший с Паттинсоном над фильмом «Маяк», рассказал любопытную подробность. Когда студия публично объявила имя нового Бонда, актёр находился на показе его новой картины Werwulf. Сам Эггерс признался, что не удивился результатам кастинга.

По данным The Hollywood Reporter, Паттинсон узнал об окончательном решении всего за сутки до официального объявления. Новость ему лично сообщил Дени Вильнёв. Продюсер Эми Паскаль затем связалась с остальными четырьмя претендентами, чтобы уведомить их о результатах отбора.

Вильнёв уже приветствовал нового исполнителя роли, отметив его способность сохранить узнаваемые черты агента 007 и одновременно привнести в образ нечто новое. Режиссёр подчеркнул, что команда выбирала из исключительно талантливых актёров, однако Бондом мог стать только один из них.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, что 16 ноября Amazon MGM Studios официально утвердила Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда. Он сменит Дэниела Крейга и станет седьмым исполнителем роли агента 007 в основной серии фильмов. Режиссёром новой картины назначен Дени Вильнёв, а сценаристом — создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. В специальном материале Life.ru собраны подробности кастинга, первый тизер, информация о возможной дате премьеры и перспективах участия Паттинсона в других франшизах.