Политическое противостояние в Польше может оказаться гораздо масштабнее обычного конфликта между премьером и президентом. За борьбой Дональда Туска и Кароля Навроцкого просматривается столкновение двух идеологических лагерей, от которого зависит дальнейший курс не только Варшавы, но и всего Евросоюза. Такую оценку происходящему дал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По мнению сенатора, польский кризис отражает общеевропейское противостояние евролиберальных и правоконсервативных сил. При этом Брюссель поддерживает Туска, тогда как Виктор Орбан выступает на стороне Навроцкого.

«Польское противостояние — выражение общеевропейской тенденции. По всей Европе разворачивается схватка между евролиберальным и правоконсервативным лагерями — схватка за будущее Европы», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Парламентарий обратил внимание, что аналогичные политические процессы наблюдаются во Франции, Германии, Нидерландах, Венгрии и Румынии. По его оценке, одним из главных камней преткновения внутри этих стран стали миграционная политика и вопрос о расширении полномочий Евросоюза.

Правоконсервативные движения, как отметил сенатор, выступают за сохранение национального суверенитета и не хотят превращения ЕС в единое сверхгосударство. Их оппоненты, напротив, придерживаются более интеграционного подхода к будущему объединённой Европы.

Различия между политическими лагерями проявляются и во внешней политике. Пушков указал, что правые консерваторы гораздо критичнее относятся к поддержке Украины. В частности, в Германии и Венгрии представители этого направления выступают за прекращение военных и финансовых вливаний Киеву, а также за восстановление экономических отношений с Россией.

Тем временем непосредственно в Польше противостояние обострилось на фоне конфликта вокруг Конституционного трибунала. Поводом стало решение правительства Туска назначить судьёй учреждения бывшего члена своего кабинета Мачея Берека. После этого возле здания суда стали регулярно проходить акции протеста.

Дополнительную напряжённость вызвало ходатайство министра юстиции Польши Вальдемара Журека об отстранении исполняющего обязанности председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и лишении его иммунитета. Для охраны здания привлекли дополнительные силы полиции.

В ночь на 31 октября протестующие попытались преодолеть ограждение возле суда. Правоохранители задержали трёх человек. На фоне обострения ситуации президент Кароль Навроцкий досрочно прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву. Некоторые представители оппозиции назвали происходящее попыткой государственного переворота.