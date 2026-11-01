Конституционный трибунал Польши может вернуться к рассмотрению судебных дел уже через несколько недель. Такой прогноз дал министр юстиции страны Вальдемар Журек. Он рассчитывает, что учреждение в ближайшее время проведёт первое заседание по существу после затяжного кризиса.

Среди ближайших задач трибунала министр назвал проведение общего собрания судей. По его словам, заседание уже назначила судья, которая сейчас руководит учреждением и исполняет обязанности председателя. Журек также сообщил, что направил в трибунал несколько материалов, связанных с уголовными делами в отношении Богдана Свенчковского. Генеральный прокурор рассчитывает, что их рассмотрят в ближайшее время. Он обвинил бывшего руководителя учреждения в том, что тот считает себя неподсудным.

Ещё один вопрос, требующий решения, — бюджет на следующий год. Журек отметил, что сотрудники трибунала ждут ясности относительно дальнейшего финансирования. Однако главной проблемой министр считает судьбу жалоб, которые годами остаются без рассмотрения. По его утверждению, вместо работы с обращениями граждан трибунал занимался политическими вопросами и выполнял поручения прежних властей.

«Это вопрос недель, когда у нас будут первые заседания и будут рассматриваться первые дела по существу. Это уже быстро, и я этому рад, а также вижу ответственность нашего общества <...> Нам следует успокоиться, успокоить эту ситуацию, эмоции и поддержать судей Трибунала, потому что они сегодня находятся в чрезвычайно трудном положении. Я восхищаюсь их героической позицией: они не позволили сломить себя этому бандитскому вторжению группы во главе с президентом», — заявил Журек.