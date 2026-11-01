Президент Польши Кароль Навроцкий попытался усадить за один стол ведущие политические силы страны, чтобы найти выход из конституционного кризиса, но правящая «Гражданская коалиция» премьера Дональда Туска просто не явилась на встречу. Об этом сообщает агентство AFP.

Консультации прошли 31 октября в президентском дворце в Варшаве. Навроцкий созвал их после отстранения главы Конституционного трибунала Богдана Свенчковского, назвав эту ситуацию угрозой внутренней безопасности страны.

На переговоры пришли представители оппозиционной партии «Право и справедливость», «Конфедерации» и ещё нескольких объединений. К ним присоединились даже отдельные члены правительственного лагеря — например, вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. А вот коалиция Туска и «Новые левые» участвовать отказались.

Сам глава правительства тем временем обратился к нации. Туск обвинил консерваторов в попытке подорвать демократию и верховенство права и снова встал на защиту реформы судебной системы.

Спор обострился из-за временного отстранения председателя Конституционного трибунала. Оппозиция и президент расценивают это как незаконное давление на суд, а сторонники премьера уверяют, что лишь возвращают судебной власти независимость. Дело уже дошло до уличных акций и полицейского оцепления здания трибунала.

Теперь скандал пытаются вынести уже за пределы Польши. Как писал Life.ru, бывший премьер страны Беата Шидло потребовала экстренного заседания Европарламента. По её мнению, действия кабинета Туска необходимо рассмотреть на уровне ЕС как возможное нарушение демократических принципов.

До этого Life.ru рассказывал, что Туск отказался идти на какой-либо компромисс с оппозицией в конфликте вокруг Конституционного суда. В вечернем обращении 31 октября он подчеркнул, что правительство продолжит добиваться восстановления работы судебного органа. По его словам, этому курсу не помешают ни протесты, ни противодействие президента Навроцкого.