Борисова покинет пост главы центра военно-патриотического воспитания «Авангард»

Дарья Борисова покидает должность директора учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард», которым руководила шесть лет. Теперь она намерена сосредоточиться на депутатской и общественной работе в «Единой России».

«Спасибо за 6 прекрасных лет! Я и «Авангард» больше не одно и то же. Центр, который когда-то мы с командой создавали с нуля, отправился в самостоятельное плавание с другим «капитаном», — написала Борисова в своём канале в MAX. Имя нового руководителя она в сообщении не назвала.

Борисова также является депутатом Московской городской думы. После ухода из «Авангарда» основными направлениями её деятельности станут работа в столичном парламенте и партийные проекты.

Центр «Авангард» занимается военно-патриотической подготовкой школьников и студентов. На его площадках проходят учебные сборы, занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке, а также обучение управлению беспилотниками.

Военно-патриотические программы в Москве сейчас охватывают более 900 тысяч детей и подростков. Life.ru рассказывал, как устроена эта система — от кадетских классов до сборов в центре «Авангард» и спортивно-патриотических лагерях. В программу входят топография, строевая, тактическая, огневая и техническая подготовка, первая помощь и работа с БПЛА. К занятиям также привлекают ветеранов, действующих военнослужащих и представителей профильных ведомств.