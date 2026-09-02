Путин открыл филиалы центра «Воин» в трёх регионах России

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии филиалов центра «Воин» в Приморском крае, Карелии и Амурской области. Мероприятие прошло по видеосвязи в рамках Восточного экономического форума.

Главе государства доложили об открытии руководители региональных отделений и ветераны боевых действий. Путин поблагодарил офицеров за выбор и работу с молодёжью, а будущим воинам пожелал удачи в служении Отечеству.

Во время общения с главой государства курсанты попросили его дать им напутствие. Путин поинтересовался, сколько времени им ещё предстоит учиться, и, узнав, что три года, отметил, что впереди у них ещё много новых знаний.

«Это не напутствие, скорее всего, а мысли вслух: вы сделали очень хороший выбор, это позволяет служить и конкретному человеку, и Родине в целом. Я желаю вам успехов», — обратился президент к молодым людям.

Один из курсантов из Приморского края также попросил присвоить новому филиалу имя Героя России Михаила Гудкова, назвав его примером мужества и любви к Родине.

«С удовольствием это сделаем», — ответил Путин.

После открытия региональных центров курсанты передали президенту футболку с символикой России и центра «Воин», а также памятные значки. Путин поблагодарил ребят и сделал с ними совместную фотографию.

Центр «Воин» был создан по поручению президента 1 декабря 2022 года. Его задача — подготовка нового поколения патриотов, которые любят Родину и умеют её защищать. Подразделения организации работают во всех федеральных округах. Курсанты проходят обучение по основам национальной безопасности, огневой, тактической и инженерной подготовке, организации связи, пилотированию беспилотников, тактической медицине и спортивно-тактическим играм.

Ранее во Владивостоке курсант филиала центра «Воин» рассмешил Владимира Путина, признавшись, что наибольшее удовольствие в учёбе ему приносит военная форма. После этого президент обнял молодого человека. Во время посещения Национального центра «Россия» кадет рассказал главе государства о своей учёбе в Уссурийском суворовском военном училище и мечте стать подводником. На вопрос, нравится ли ему учиться, он ответил утвердительно.