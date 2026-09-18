Борода стала как ёжик и кактус: Почему щетина колется и как её смягчить

Даже аккуратно подстриженная борода может быстро потерять ухоженный вид: волосы начинают торчать в разные стороны, становятся жёсткими и неприятно колются. Одной из причин может быть неправильный домашний уход, рассказала Life.ru разработчик парфюмерно-косметической продукции Анастасия Фомина.

По словам эксперта бренда TRESemmé MEN Barber Style, многие мужчины ухаживают за бородой так же, как за волосами на голове. При этом растительность на лице обычно отличается более плотной и жёсткой структурой, поэтому ей может потребоваться отдельный уход.

Даже аккуратно подстриженная борода может быстро потерять ухоженный вид: волосы становятся жёсткими, торчат в разные стороны и начинают колоться. Одна из причин — неправильный домашний уход. Анастасия Фомина Разработчик парфюмерно-косметической продукции и эксперт бренда ТРЕСеммé MEN Barber Style

Проблемы могут возникать как при слишком редком очищении, так и при агрессивном мытье. На состоянии бороды также сказываются остатки воска, пасты и других средств для укладки, если их недостаточно тщательно смывать.

«Основная ошибка — воспринимать бороду как продолжение прически и ухаживать за ней по тому же принципу. Очищение действительно остается базовым этапом, но важно, чтобы средство подходило и для волос на лице», — рассказала эксперт.

Для регулярного ухода Фомина советует выбирать средства, которые не только очищают волосы, но и помогают поддерживать их увлажнённость и гладкость. В составе таких продуктов, по её словам, можно обратить внимание на кератин, пантенол и гиалуроновую кислоту.

При этом сложный многоступенчатый уход, по мнению специалиста, не обязателен. Она рекомендует регулярно очищать бороду, а при необходимости использовать несколько капель масла с авокадо, жожоба, ши, миндалём и витамином Е.

«Для ухода за бородой лучше выбирать специальные средства вместо привычных продуктов для мытья головы. Начать стоит с очищения: здесь подойдёт шампунь 2в1 для волос и бороды, который бережно удаляет загрязнения с бороды и кожи лица», — добавила Фомина.

Масло эксперт советует распределять по чистой сухой или слегка влажной бороде, уделяя особое внимание длине и кончикам. По её словам, такой уход помогает сделать волосы более мягкими и послушными и сохранить аккуратный внешний вид без ощущения жирности.

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