Песков назвал бороду «стрёмом», а роскошные усы — «супер норм»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принял участие в блиц-опросе «Норм или стрём» в блогерской студии VK Видео на полях ПМЭФ. Вопросы ему задавала фигуристка Евгения Медведева.

«Борода для вас — это норм или стрём?» — спросила Медведева.

Песков на это лаконично ответил: «Стрём!».

В конце программы соведущий Владимир Маркони поинтересовался у него: «Норм или стрём носить роскошные усы?».

«Это супер норм!», — с улыбкой ответил представитель Кремля.

Ранее в Турции новым героем интернета стал председатель районного отделения партии Huzur Partisi Орхан Авджи, чьи необычные усы моментально превратились в мем. В соцсетях разлетелась фраза «усики – пропуск в Босфор», пользователи активно делятся коллажами и пародиями.