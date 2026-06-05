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5 июня, 12:27

Песков назвал бороду «стрёмом», а роскошные усы — «супер норм»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принял участие в блиц-опросе «Норм или стрём» в блогерской студии VK Видео на полях ПМЭФ. Вопросы ему задавала фигуристка Евгения Медведева.

«Борода для вас — это норм или стрём?» — спросила Медведева.

Песков на это лаконично ответил: «Стрём!».

В конце программы соведущий Владимир Маркони поинтересовался у него: «Норм или стрём носить роскошные усы?».

«Это супер норм!», — с улыбкой ответил представитель Кремля.

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Дарья Денисова
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