Песков назвал бороду «стрёмом», а роскошные усы — «супер норм»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принял участие в блиц-опросе «Норм или стрём» в блогерской студии VK Видео на полях ПМЭФ. Вопросы ему задавала фигуристка Евгения Медведева.
«Борода для вас — это норм или стрём?» — спросила Медведева.
Песков на это лаконично ответил: «Стрём!».
В конце программы соведущий Владимир Маркони поинтересовался у него: «Норм или стрём носить роскошные усы?».
«Это супер норм!», — с улыбкой ответил представитель Кремля.
Ранее в Турции новым героем интернета стал председатель районного отделения партии Huzur Partisi Орхан Авджи, чьи необычные усы моментально превратились в мем. В соцсетях разлетелась фраза «усики – пропуск в Босфор», пользователи активно делятся коллажами и пародиями.
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