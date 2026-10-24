Борщ, хлеб и русский характер: Babushka Нина с Аляски покорила американских блогеров

75-летняя уроженка России Нина Константиновна Фефелова стала героиней роликов американских блогеров после их поездки в старообрядческое поселение Николаевск на Аляске. Babushka Нина очаровала гостей своим акцентом, непосредственной манерой общения и традиционным русским угощением.

Русская бабушка с Аляски прославилась в Сети благодаря борщу и акценту. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yestheory

Блогеры Youtube-канала Yes Theory отправились на полуостров Кенай, чтобы познакомиться с жизнью местной русской общины. Николаевск был основан старообрядцами в конце 1960-х годов и до сих пор сохраняет элементы русской культуры и быта.

Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yestheory

Одной из самых запоминающихся участниц поездки оказалась Нина Константиновна. Женщина переехала на Аляску из Хабаровска в 1991 году. На новом месте она преподавала русский язык, а затем открыла кафе «Самовар».

Теперь Фефелова знакомит приезжих с традициями старообрядцев, угощает домашним хлебом и борщом. Туристы также могут примерить национальные костюмы и сфотографироваться на память.

Особенно блогеров впечатлила манера общения хозяйки. Нина Константиновна настойчиво предлагает гостям еду, распоряжается за столом и с улыбкой объясняет свои действия на английском с заметным русским акцентом.