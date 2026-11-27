Во Владивостоке медики спасли 37-летнюю женщину, которая случайно проглотила четырёхсантиметровую кость во время ужина. Об успешной операции сообщили в Минздраве Приморского края.

Кость, которую извлекли из пищевода женщины во Владивостоке. Обложка © «Макс» / Минздрав Приморья

Пациентка поступила в приёмное отделение Владивостокской клинической больницы № 4 с жалобами на затруднённое дыхание, проблемы с речью и ощущение кома в горле. Как выяснилось, неприятные симптомы появились после того, как женщина в спешке поела борщ. Компьютерная томография показала, что инородное тело застряло в одном из сужений пищевода и спровоцировало спазм.

«Врач-эндоскопист Василий Сельсков при помощи эндоскопической петли захватил кость и извлек её через эндоскоп», — сообщили в ведомстве.

Вмешательство прошло без осложнений, стенки пищевода не пострадали. Медики напомнили, что при случайном проглатывании острых предметов необходимо незамедлительно обращаться за профессиональной помощью, не пытаясь самостоятельно устранить проблему.

Ранее в подмосковных Мытищах врачи спасли женщину, случайно проглотившую украшение для пирсинга языка. Металлическое крепление впилось в слизистую двенадцатиперстной кишки, создав угрозу развития перитонита. Медикам удалось извлечь украшение без открытой операции и выписать пациентку в тот же день.