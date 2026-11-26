Мужчина из Красногорска едва не лишился руки после того, как поранился рыболовным крючком и попытался самостоятельно обработать рану подорожником. Через несколько дней его доставили в больницу с тяжёлой инфекцией, которая уже начала разрушать мягкие ткани кисти и предплечья, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Врачи диагностировали у пациента гнилостно-некротическую флегмону. Обследование выявило выраженный воспалительный процесс, а рентген показал скопление газа в мягких тканях — признак опасной инфекции.

Рыболовный крючок и подорожник едва не стоили мужчине руки. Фото © Сайт Минздрава Подмосковья

Хирургам пришлось экстренно оперировать мужчину. Они вскрыли очаг воспаления, установили дренаж и удалили около 40 миллилитров гноя, а также обширные участки омертвевших тканей. В дальнейшем пациенту провели ещё две операции по удалению некроза.

О ходе лечения рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Красногорской клинической больницы Дмитрий Жилкин. По его словам, рану оставили открытой, ежедневно проводили перевязки, а также назначили антибактериальную и инфузионную терапию.

На шестые сутки температура пациента нормализовалась, а рана очистилась. Врачам удалось сохранить двигательную функцию кисти и чувствительность. Теперь мужчине предстоит пересадка кожи, чтобы закрыть оставшийся дефект тканей.

Хирург предупреждает: даже небольшой прокол или царапина могут стать входными воротами для инфекции. Среди опасных симптомов — быстро нарастающий отёк, синюшность кожи, пульсирующая боль, повышение температуры и неприятный запах от раны.

Медики призывают не заниматься самолечением и не прикладывать к повреждениям растения вместо медицинской обработки. Особенно опасны глубокие и колотые раны: при их получении необходимо обратиться за медицинской помощью.

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