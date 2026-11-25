В подмосковном Домодедове 20-летний мужчина попал в реанимацию после того, как случайно выпил автомобильную незамерзайку. Несмотря на небольшое количество проглоченной жидкости, пациента экстренно госпитализировали, сообщили в Домодедовской больнице.

В Домодедове врачи спасли 20-летнего мужчину, случайно выпившего незамерзайку. Видео © Telegram / Домодедовская больница. Новости . Информация

Молодому человеку провели комплекс лабораторных исследований, также его осмотрел терапевт. Благодаря невысокой концентрации токсичных веществ серьёзных нарушений в работе внутренних органов удалось избежать.

Медики назначили пациенту инфузионно-дезинтоксикационную терапию, форсированный диурез и препараты для защиты слизистой желудка. Промывание желудка через зонд проводилось исключительно в условиях стационара.

Как пояснила врач — анестезиолог-реаниматолог Анастасия Руднева, стеклоомывающие жидкости могут содержать токсичные спирты. Особенно опасен метанол, попадание которого в организм грозит необратимой потерей зрения и даже смертью.

«Тяжёлые отравления поражают почки, печень, центральную нервную систему и вызывают метаболический ацидоз — состояние, при котором страдает каждая клетка организма», — предупредили в больнице.

Причём отравиться можно не только при употреблении жидкости внутрь, но и при длительном вдыхании её паров. Среди тревожных симптомов — головная боль, головокружение, тошнота, выраженная слабость и ухудшение зрения. При тяжёлой интоксикации возможны судороги, спутанность сознания и нарушение дыхания. Особенно уязвимы люди с хроническими заболеваниями печени и алкогольной зависимостью.

При подозрении на отравление необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Самостоятельно вызывать рвоту или промывать желудок категорически нельзя. Потенциально опасные жидкости следует хранить в недоступных для детей местах.

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