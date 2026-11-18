Полуторагодовалая девочка попала в реанимацию после того, как выпила капли для носа в Брянской области. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Происшествие случилось 14 ноября в городе Жуковке. Ребёнок выпил лекарство, предназначенное для закапывания в нос, после чего потребовалась срочная госпитализация.

По данным СМИ, речь идёт о сосудосуживающем препарате. Название лекарства и количество выпитого пока не уточняются.

Случаем заинтересовался Следственный комитет. В региональном управлении ведомства организовали процессуальную проверку, в ходе которой предстоит установить обстоятельства произошедшего.