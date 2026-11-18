Под Брянском девочка попала в реанимацию, выпив капли для носа
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Полуторагодовалая девочка попала в реанимацию после того, как выпила капли для носа в Брянской области. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
Происшествие случилось 14 ноября в городе Жуковке. Ребёнок выпил лекарство, предназначенное для закапывания в нос, после чего потребовалась срочная госпитализация.
По данным СМИ, речь идёт о сосудосуживающем препарате. Название лекарства и количество выпитого пока не уточняются.
Случаем заинтересовался Следственный комитет. В региональном управлении ведомства организовали процессуальную проверку, в ходе которой предстоит установить обстоятельства произошедшего.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве полуторагодовалый мальчик отравился препаратом для похудения. По словам матери, ребёнок самостоятельно ввёл себе лекарство из шприца, после чего у него начались рвота и сильная слабость. Малыша госпитализировали.