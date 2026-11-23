Врачи Мытищинской городской больницы спасли женщину от опасных осложнений после того, как она случайно проглотила металлическое украшение для пирсинга языка. Острый конец украшения застрял в слизистой двенадцатиперстной кишки и мог привести к прободению её стенки и перитониту.

Пациентка обратилась в приёмное отделение с жалобами на дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Во время обследования выяснилось, что проглоченное украшение находится на выходе из желудка — в луковице двенадцатиперстной кишки. Особую опасность представляло острое металлическое крепление, которое впилось в слизистую оболочку. После консилиума медики приняли решение об экстренном извлечении инородного тела.

«Луковица двенадцатиперстной кишки является анатомически узким местом. Заостренный металлический предмет, находясь там, создавал критический риск перфорации, то есть прободения стенки органа», — объяснил заведующий отделением эндоскопии Сулейман Ахмедов.

По словам специалиста, повреждение стенки кишки могло привести к попаданию её содержимого в брюшную полость и развитию перитонита — тяжёлого состояния, угрожающего жизни.

Врачам удалось извлечь украшение эндоскопическим методом, без открытой операции. Вмешательство прошло успешно и без осложнений. После контрольного осмотра женщину перевели в хирургическое отделение, а в тот же день выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Медики предупредили об опасности металлических украшений в полости рта. При случайном проглатывании пирсинга они рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью и не пытаться самостоятельно извлечь предмет.

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье врачи спасли девочку, проглотившую косметический спонж. Инородный предмет находился в тонкой кишке ребёнка около пяти дней и вызвал кишечную непроходимость. За это время часть тканей отмерла, поэтому хирургам пришлось удалить повреждённый участок кишечника. Операция длилась около двух часов и прошла без осложнений. На десятые сутки девочку выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.