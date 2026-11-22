Врачи детской городской больницы №1 спасли мальчика, который при рождении весил всего 320 граммов. По данным телеканала «Санкт-Петербург», это самый маленький вес, с которым в России удавалось выходить новорождённого. Малыша поместили в специальный инкубатор, в котором поддерживаются нужные ребёнку температура и влажность.

Главный неонатолог Петербурга Юлия Горелик пояснила, что у детей, которые рождаются на 22–23-й неделе беременности, лёгкие ещё не готовы к самостоятельному дыханию. Чтобы помочь им раскрыться, врачи вводят ребёнку специальный препарат. По оценке специалиста, среди детей, родившихся на таком сроке, выживают около 75–80%.

Главврач больницы Александр Гостимский вспоминает, что в годы его учёбы о выхаживании новорождённых весом в полкилограмма даже не говорили. Теперь больница каждый год приглашает в гости детей, которые когда-то лежали в её отделении реанимации. Этой традиции уже больше десяти лет.