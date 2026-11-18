Специалисты Московского областного НИИ акушерства и гинекологии провели внутриутробную операцию плоду с гидроцефалией. Вмешательство выполнили на 24-й неделе беременности, а после рождения мальчику потребовался второй этап лечения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Беременную женщину направили в МОНИИАГ на сроке 17 недель после того, как в другой медицинской организации заподозрили у плода врождённую патологию. Обследование подтвердило гидроцефалию — состояние, при котором в полостях головного мозга скапливается избыточное количество спинномозговой жидкости.

Поскольку объём жидкости продолжал увеличиваться, врачи решили не откладывать лечение до рождения ребёнка. На 24-й неделе мультидисциплинарная бригада установила плоду специальный шунт — тонкую трубку, которая отводила лишнюю жидкость из желудочка мозга в околоплодные воды.

Методику разработали специалисты МОНИИАГ совместно с заведующим нейрохирургическим отделением НИКИ педиатрии и детской хирургии имени Вельтищева Дмитрием Зиненко. Операцию провели открытым доступом под контролем УЗИ. Ультразвуковая навигация помогла врачам выбрать безопасное место для вмешательства, не затрагивая плаценту и сосуды пуповины.

На 30-й неделе беременности у женщины преждевременно отошли воды, поэтому медики выполнили экстренное кесарево сечение. Мальчик родился недоношенным: его вес составил 750 граммов, а рост — 35 сантиметров. Новорождённого поместили в инкубатор для выхаживания и наблюдения.

На 17-е сутки после родов нейрохирурги провели второй этап лечения — вентрикулосубгалеальное шунтирование. Установленная трубка отводит избыток спинномозговой жидкости из желудочков мозга в пространство под кожей головы, откуда она постепенно всасывается.