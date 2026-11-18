Жизнь до рождения: Подмосковные врачи совершили чудо, прооперировав малыша в утробе матери
Российские медики провели операцию на головном мозге ещё не родившегося ребёнка
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Специалисты Московского областного НИИ акушерства и гинекологии провели внутриутробную операцию плоду с гидроцефалией. Вмешательство выполнили на 24-й неделе беременности, а после рождения мальчику потребовался второй этап лечения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Беременную женщину направили в МОНИИАГ на сроке 17 недель после того, как в другой медицинской организации заподозрили у плода врождённую патологию. Обследование подтвердило гидроцефалию — состояние, при котором в полостях головного мозга скапливается избыточное количество спинномозговой жидкости.
Поскольку объём жидкости продолжал увеличиваться, врачи решили не откладывать лечение до рождения ребёнка. На 24-й неделе мультидисциплинарная бригада установила плоду специальный шунт — тонкую трубку, которая отводила лишнюю жидкость из желудочка мозга в околоплодные воды.
Методику разработали специалисты МОНИИАГ совместно с заведующим нейрохирургическим отделением НИКИ педиатрии и детской хирургии имени Вельтищева Дмитрием Зиненко. Операцию провели открытым доступом под контролем УЗИ. Ультразвуковая навигация помогла врачам выбрать безопасное место для вмешательства, не затрагивая плаценту и сосуды пуповины.
На 30-й неделе беременности у женщины преждевременно отошли воды, поэтому медики выполнили экстренное кесарево сечение. Мальчик родился недоношенным: его вес составил 750 граммов, а рост — 35 сантиметров. Новорождённого поместили в инкубатор для выхаживания и наблюдения.
На 17-е сутки после родов нейрохирурги провели второй этап лечения — вентрикулосубгалеальное шунтирование. Установленная трубка отводит избыток спинномозговой жидкости из желудочков мозга в пространство под кожей головы, откуда она постепенно всасывается.
Как рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков, оба вмешательства были частями единого плана лечения. Сейчас малыш весит 1190 граммов, его рост достиг 36 сантиметров. Контрольное обследование показало, что гидроцефалия не прогрессирует. Ребёнку предстоит регулярно наблюдаться у нейрохирурга.