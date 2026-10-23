Кардиохирурги Центра Рошаля спасли младенца с множеством опухолей мозга и сердца

В Подмосковье кардиохирурги Центра имени Рошаля спасли новорождённого мальчика с множественными опухолями сердца и головного мозга. Одно из образований практически перекрывало поступление крови в аорту, угрожая жизни ребёнка. Об успешном лечении сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Младенца доставили в больницу бригадой скорой помощи в первые часы после рождения. Обследование выявило рабдомиомы обоих желудочков сердца. Самая опасная опухоль располагалась возле выхода из левого желудочка и могла полностью остановить кровоснабжение организма.

«Состояние пациента было практически критическим», — рассказал главный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.

Врачи экстренно провели операцию, во время которой остановили сердце малыша, подключили аппарат искусственного кровообращения и удалили образование, препятствовавшее движению крови. После вмешательства состояние пациента заметно улучшилось, однако лечение пришлось продолжить.

Дополнительную угрозу представляли нарушения сердечного ритма. Оставшиеся опухоли затрагивали проводящую систему органа, поэтому хирурги выполнили вторую операцию и установили электрокардиостимулятор. Устройство помогло стабилизировать работу сердца.

Сейчас мальчик чувствует себя удовлетворительно, его жизни ничего не угрожает. Ребёнка выписали домой под амбулаторное наблюдение специалистов.