В московском перинатальном центре «Коммунарка» врачи выходили девочку, которая при рождении весила всего 330 граммов при росте 25 сантиметров. Это самый маленький вес среди недоношенных новорождённых в столице за последние пять лет. Об удивительном случае рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Малышка появилась на свет раньше срока из-за тяжёлого осложнения беременности у матери. У женщины диагностировали преэклампсию — опасное состояние, сопровождающееся резким повышением артериального давления и нарушениями работы внутренних органов. После консилиума медики приняли решение провести экстренное кесарево сечение.

Сразу после рождения девочку поместили в специальный бокс для новорождённых и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Следующие четыре с лишним месяца она провела под постоянным наблюдением специалистов: сначала в реанимации, а затем в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей.

За это время вес ребёнка увеличился более чем в шесть раз. Благодаря усилиям медиков и участию матери малышка окрепла настолько, что её смогли выписать из больницы.

«За четыре месяца благодаря работе врачей и активному участию мамы малышка набрала вес до 2 020 г и смогла отправиться домой», — рассказала Ракова aif.ru.

По словам заммэра, сегодня столичным специалистам удаётся успешно выхаживать 99% новорождённых с низкой массой тела. При этом помощь детям не заканчивается после выписки. За развитием спасённой девочки теперь наблюдают специалисты центра ранней помощи «Коммунарки».

В Москве также действует проект «Ранняя помощь», объединяющий медицинскую, социальную и образовательную поддержку семей. Он помогает детям с рисками нарушений развития адаптироваться к обычной жизни. Только в этом году более 260 трёхлетних воспитанников программы завершили сопровождение и оказались готовы к посещению обычных детских садов.