В Подмосковье близнецы, появившиеся на свет с весом 900 и 990 граммов, спустя больше года весят уже более девяти килограммов каждый. Об этом Life.ru рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области ко Международному дню недоношенных детей, который отмечается 17 ноября.

«С первых минут жизни младенцы находились на ИВЛ. 53 дня новорожденные находились в реанимации, затем еще 22 – в отделении патологии новорожденных», — рассказала заместитель главного врача Видновского перинатального центра по педиатрической помощи Елена Трифонова.

Мама мальчиков поступила в больницу на 27-й неделе беременности после преждевременного излития околоплодных вод. Врачам пришлось провести экстренное кесарево сечение. Рост новорождённых составлял всего 32 и 36 сантиметров.

В общей сложности специалисты выхаживали братьев два с половиной месяца. За это время дети заметно окрепли и набрали вес. К моменту выписки один из малышей весил 2630 граммов, а второй — 2505 граммов.

Сейчас оба мальчика чувствуют себя хорошо, как и их мама. Врачи продолжат следить за развитием близнецов в отделении катамнеза до достижения ими трёхлетнего возраста.

Международный день недоношенных детей появился по инициативе Европейского фонда по уходу за новорождёнными (EFCNI) и родительских организаций в 2008 году. Впервые его отметили в 2009-м, а в 2011 году праздник приобрёл всемирный масштаб. Дату 17 ноября выбрали не случайно: в этот день у одного из основателей фонда родилась здоровая дочь после трагической потери недоношенной тройни. Праздник призван привлечь внимание к проблемам преждевременных родов, выхаживания малышей и поддержки их семей. С 2026 года Всемирная организация здравоохранения перенесла официальную дату на 15 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал о спасении недоношенной девочки в том же Видновском перинатальном центре. Малышка родилась на 28-й неделе беременности с весом всего 990 граммов и провела 52 дня в реанимации. Благодаря усилиям медиков её удалось выходить, а к моменту выписки девочка набрала почти три килограмма.