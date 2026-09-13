Бортпроводники авиакомпании Air France начали снимать президента России Владимира Путина на смартфоны, когда увидели его в Индии. Об этом сообщает журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Бортпроводники «Эйр-Франс», увидев Путина, радостно бросились снимать его на свои смартфоны. Видео © Telegram / Зарубин

На кадрах сотрудники экипажа сначала радостно направляют камеры телефонов на российского лидера, с интересом разглядывая Путина. Однако после того, как замечают, что происходящее снимает российский репортёр, они расходятся в разные стороны.

Зарубин назвал эпизод показательным и задался вопросом, почему европейцы могут свободно проявлять интерес к российскому президенту, но меняют поведение, заметив камеру. Он предположил, что причиной всему — страх перед ЕС и последствиями, с которыми они могут столкнуться, ведь хоть как-то симпатизировать России, а, тем более, Владимиру Путину там не приветствуется.

Ранее публицист Александр Роджерс оценил последствия саммита БРИКС в Индии, где Владимира Путина встретили овациями, и заявил о растущем расколе между странами Запада и остальным миром. По его мнению, Украина оказалась в тяжёлом экономическом и военном положении, Германия всё сильнее разделяется на Восток и Запад, а США сталкиваются с истощением ресурсов и неудачами в конфликтах с Ираном, хуситами и Россией.