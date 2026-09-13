«Пока они не готовы»: Патрушев рассказал о реакции Запада на предупреждение Путина

На Западе услышали заявления Владимира Путина по поводу захвата торговых судов. Данную информацию передал помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

По его словам, западные государства при принятии решений ориентируются прежде всего на собственные интересы. Патрушев напомнил, что эти страны продолжают разрабатывать различные санкционные меры. При этом сейчас, по его оценке, они пока не готовы идти дальше.

«Я не думаю, что они ориентируются только на нас, они ориентируются на себя, они вырабатывают различные санкции и так далее. И пока, в принципе, думаю, они не готовы. То, что услышали, это так. Пока они не готовы. Но мы не можем исключать того, что это в дальнейшем будет опять», — сказал Патрушев.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что западные государства для удержания глобального лидерства перешли от экономического давления к прямому воздействию на инфраструктуру. По словам главы государства, применяются не только санкции и торговые ограничения. Запад предпринимает действия, которые напрямую затрагивают логистику и международные транспортные маршруты. Путин отметил, что в ход идут инструменты физического воздействия. Речь идёт об уничтожении промышленных и логистических объектов, а также трубопроводов.