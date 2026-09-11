Западные страны в попытке сохранить глобальное лидерство переходят от экономического давления к прямому воздействию на транспортную и промышленную инфраструктуру. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.

По словам российского лидера, в ход идут не только санкции и ограничения торговли, но и действия, которые напрямую затрагивают логистику и международные транспортные маршруты.

«В ход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов и так далее. Предпринимаются попытки блокировать международные транспортные коридоры, захватывать морские суда», — заявил Путин.

Отдельно президент указал на применение вторичных санкций против государств, которые продолжают защищать собственные экономические интересы и не готовы подстраиваться под требования других стран.

«Применяются незаконные ограничения вместе с угрозами так называемых вторичных санкций против тех, кто не согласен действовать в чужих интересах, а защищает свои национальные интересы», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что партнёры России по БРИКС могут привести сотни подобных примеров давления.

Ранее Life.ru писал, что многие страны БРИКС сталкиваются с давлением и незаконными ограничениями со стороны третьих государств. В Кремле отмечали, что на этом фоне участники объединения ищут новые механизмы взаиморасчётов и финансового взаимодействия.