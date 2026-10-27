Босфор остаётся под замком: Турция не хочет пропускать военные корабли США и Франции

Турция выступила против расширения военно-морского присутствия США и Франции в Чёрном море, несмотря на то что все три страны входят в НАТО. Анкара намерена и дальше придерживаться Конвенции Монтрё, ограничивающей проход иностранных военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. Об этом пишет турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в Анкаре.

По информации издания, Вашингтон и Париж уже длительное время пытаются расширить своё присутствие в черноморском регионе. Однако турецкие власти не намерены допускать появления дополнительных военно-морских сил государств, не имеющих выхода к Чёрному морю.

При этом Анкара не возражает против укрепления безопасности Болгарии и Румынии. Турция поддерживает предоставление союзникам разведывательной информации, средств противовоздушной обороны и систем наблюдения, включая авиацию, беспилотники и радиолокационное оборудование.

Принципиальное разногласие касается именно военных кораблей. Как отмечает Yeni Şafak, турецкие официальные лица заявили, что не допустят переброски дополнительных морских сил в регион. По их мнению, безопасность Чёрного моря должны обеспечивать прежде всего прибрежные государства.

Такая позиция связана с принципом региональной ответственности, которого Турция придерживается на протяжении многих лет. Анкара считает, что расширение присутствия флотов нечерноморских стран способно нарушить сложившийся баланс сил и усилить напряжённость.

Главным правовым инструментом турецкой политики остаётся Конвенция Монтрё 1936 года. Документ устанавливает особые правила прохода военных кораблей через черноморские проливы, предусматривая ограничения по тоннажу и срокам пребывания судов нечерноморских государств. Во время войны действуют дополнительные ограничения.

Ранее Life.ru сообщал, что Турция отказалась смягчать ограничения на проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. Анкара рассматривает соблюдение Конвенции Монтрё как необходимое условие стабильности в Черноморском регионе. Власти страны опасаются дальнейшей эскалации и намерены сохранять действующий режим судоходства.