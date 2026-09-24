Боснийская полиция отказалась помогать обворованному в самолёте туристу, потому что он — русский

Россиянин заявил, что лишился 800 евро во время перелёта из Стамбула в Сараево рейсом Pegasus. По словам 30-летнего туриста, деньги исчезли из рюкзака, который он положил на верхнюю полку самолёта. Об этом сообщает SHOT.

Мужчина рассказал телеграм-каналу, что в аэропорту Стамбула лишь однажды доставал кошелёк, после чего убрал его глубоко в сумку. Уже на борту он отвлёкся на ужин и телефон. По его словам, неизвестный забрал только крупные купюры в евро. Рубли, турецкие лиры и мелочь остались на месте.

Пропажу россиянин заметил уже в аэропорту Сараево, когда собирался обменять деньги. Он обратился в полицию, однако, как утверждает турист, сотрудники ему не помогли и фактически попросили покинуть отделение, лишь узнав, что он — русский. Независимого подтверждения такой реакции полиции пока нет.

Пассажир также заявил, что Pegasus провела внутреннюю проверку, но установить причастного к краже не смогла. Сам мужчина уверен, что кошелёк вскрыли именно во время полёта, поскольку до посадки рюкзак всё время находился при нём.

Ранее Life.ru писал о похожем случае на рейсе Москва — Дубай. Пассажир после перелёта недосчитался более 750 тысяч рублей, а часть стодолларовых купюр в его пачке оказалась заменена однодолларовыми.