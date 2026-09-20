У пассажира рейса Москва — Дубай пропало более 750 тысяч рублей

Ещё один пассажир заявил о пропаже крупной суммы во время рейса из России в ОАЭ. По данным Baza, 29-летний Егор после перелёта Москва — Дубай недосчитался более 750 тысяч рублей, а часть стодолларовых купюр в его пачке оказалась заменена однодолларовыми.

Мужчина летел ночным рейсом «Победы» 15 сентября. С собой у него находились $9700 — 97 купюр по $100 — и 700 дирхамов.

Пропажу Егор, как утверждает канал, обнаружил уже после прилёта, когда отправился в обменник. Вместо первоначальной суммы в пачке осталось $467: четыре стодолларовые и 67 однодолларовых купюр. Дирхамы при этом остались на месте.

Пассажир уверен, что подмена произошла именно во время перелёта. По его словам, в остальное время сумка с деньгами находилась у него в руках. Мужчина собирается обратиться в полицию.

Это очередной похожий эпизод на рейсах в ОАЭ, о котором за последние дни рассказала Baza. Ранее канал сообщал о пассажирах, у которых после перелётов также исчезали крупные суммы, причём в некоторых случаях стодолларовые банкноты заменяли мелкими купюрами.

Ранее Life.ru рассказывал о серии предполагаемых краж на рейсах в ОАЭ. По данным Baza, только за неделю пассажиры заявили о пропаже более 2 млн рублей. В нескольких случаях люди также обнаруживали в пачках мелкие банкноты вместо стодолларовых.