Чемоданы вскрыли: Съёмочная группа «Пятницы» лишилась камер на 500 тыс. в самолёте Emirates
Съёмочная группа «Пятницы» обвинила Emirates в краже камер на 500 тыс. из багажа
Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников
У съёмочной группы телеканала «Пятница» пропало оборудование стоимостью около 500 тысяч рублей после перелёта рейсом Emirates. Технику могли похитить из сданных в багаж чемоданов. Детали истории рассказала в соцсети видеооператор канала Мария Висмут.
Она и ведущая программы «Белая Амазонка» Алина Вавилонская летели из Йоханнесбурга в Москву в ночь с 4 на 5 сентября. По прилёте они обнаружили, что чемоданы вскрывали, а вещи внутри были перевёрнуты. Из багажа, как утверждают телевизионщики, исчезли камеры, экшен-камера GoPro, дрон и объективы. Всё оборудование использовалось для съёмок программы.
Представители Emirates предложили пострадавшим оформить жалобу на официальном сайте. По словам девушек, в авиакомпании также сослались на возможную ответственность сотрудников аэропорта. Сам перевозчик публично ситуацию не комментировал.
«Ранее мы уже не раз клали часть оборудования в багаж, потому что таскать всё на себе бывает тяжело. Дроны в некоторых местах вообще нельзя провозить в ручной клади. И тогда возникает вопрос: где везти всё это? Неужели, сдавая багаж, пассажир полностью остаётся один на один с риском его кражи?» — возмутилась Висмут.
Участницы съёмочной группы обратились в полицию. О возбуждении уголовного дела и предполагаемом месте кражи пока не сообщалось.
Ранее Life.ru писал о россиянке, у которой после перелёта Turkish Airlines пропали украшения из сданного багажа. Чемодан пассажирки бизнес-класса оказался вскрыт, а ущерб она оценила в 20 тысяч рублей.
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