Купюры подменяют прямо в сумках: У пассажиров рейсов в ОАЭ украли более 2 млн рублей за неделю

Воровство на борту самолётов превратилось в системную проблему на рейсах в ОАЭ. За неделю у пассажиров украли более 2 млн рублей.

Одним из потерпевших стал сириец Хатем. 14 сентября летел «Победой» из Москвы в Дубай. В аэропорту Аль-Мактум мужчина обнаружил, что из рюкзака исчезли 1100 долларов и 1700 дирхамов (в сумме около 130 тысяч рублей).

Мужчина утверждает, что в полиции встретил троих россиян с того же рейса, у двух из которых пропали по 10 тысяч долларов. По его словам, воры оставили в сумке пачку мелких купюр, чтобы пропажу заметили не сразу.

Ещё один случай, по данным канала, произошёл на рейсе Etihad из Сочи в Абу-Даби. Супруги рассказали, что положили в портфель 14 стодолларовых купюр и убрали его на верхнюю полку. После посадки выяснилось, что 13 купюр заменили на однодолларовые — вместо 1400 долларов осталось 113. По данным Telegram-канала Baza, пострадавшие уверяют, что деньги достали незаметно прямо в салоне во время полёта.

Ранее Life.ru рассказывал, что у съёмочной группы телеканала «Пятница» после перелёта Emirates из Йоханнесбурга в Москву пропало оборудование примерно на 500 тысяч рублей. Из вскрытых чемоданов исчезли камеры, GoPro, дрон и объективы. В авиакомпании предложили оформить жалобу на сайте и сослались на возможную ответственность аэропорта, публично ситуацию не комментируя.