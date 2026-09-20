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Опубликовано 20 сентября, 13:33

«Не ждут оправданий»: Переехавшая из Германии на Бали россиянка сравнила отношение к русским

Россиянка сравнила отношение к русским в Германии и на Бали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kitzcorner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kitzcorner

Россиянка Валентина после переезда из Германии на Бали заметила резкую разницу в реакции окружающих на её происхождение. В беседе с РИА «Новости» она рассказала, что на индонезийском острове разговоры о России для неё стали гораздо спокойнее.

«Я устала от того, что после слов «я из России» общение превращалось в интервью с пристрастием. На Бали меня спрашивают, из какого я города, холодно ли у нас зимой и сколько лететь до Москвы. Всё спокойнее», — рассказала россиянка.

По словам Валентины, во время жизни в Германии некоторые разговоры о России оставляли у неё ощущение, будто от неё ждут оправданий. На Бали, напротив, собеседников чаще интересуют повседневные вещи.

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Особенно ей запомнился разговор с местным жителем, который никогда не видел снега. Узнав, откуда приехала Валентина, мужчина стал расспрашивать её о русской зиме.

«Он никогда не видел снега и спросил, как мы вообще выходим на улицу в минус тридцать», — вспомнила она.

При этом россиянка подчеркнула, что не считает свой опыт универсальным: в Германии у неё остались близкие друзья, а жизнь на Бали тоже сопряжена со своими сложностями. Тем не менее в Индонезии она может спокойно говорить на русском, не опасаясь возможной негативной реакции.

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Ранее Life.ru рассказывал историю другой россиянки, которая после восьми с половиной лет жизни в Германии решила вернуться на родину. Александра Шабурова переехала вместе с мужем в Ярославль и признавалась, что не захотела получать немецкое гражданство и оставаться в ФРГ. Среди непривычных сторон жизни в Германии она называла медленный ритм, длительное ожидание записи к врачам и решения бюрократических вопросов.

Больше историй о зарубежных направлениях, правилах поездок и жизни россиян за границей — в разделе «Путешествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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