Босой со стулом и воплями: Турист из Таганрога устроил ночной дебош в сочинском отеле

Пьяный турист из Тамбовской области устроил ночной дебош в одном из отелей Хостинского района Сочи и выбросил стул из окна. Сотрудникам гостиницы пришлось нажать тревожную кнопку, сообщили в Росгвардии по Краснодарскому краю.

Инцидент произошёл около четырёх часов утра. По предварительным данным, мужчина с признаками алкогольного опьянения вышел из номера босиком, начал громко кричать и нецензурно выражаться.

На замечания охранников постоялец ответил словесной перепалкой. После этого он выбросил стул из окна номера прямо в расположенную рядом зону отдыха. В этот момент там никого не было, поэтому пострадавших удалось избежать.

После сигнала тревоги в гостиницу прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Нарушителя задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее Life.ru рассказывал о другом дебоше, который закончился уже травмой прохожего: на Чонгарском бульваре в Москве мужчина метнул топор в местного жителя. По данным Росгвардии, до этого он бросал инструмент в деревья, а после замечания со стороны прохожего швырнул топор в него. Пострадавший получил резаную рану колена и был госпитализирован, а 51-летнего нападавшего задержали.