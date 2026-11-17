Бывший вратарь московского «Локомотива» Сергей Овчинников станет временным главным тренером команды после отставки Михаила Галактионова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Директор академии «Локомотива» Сергей Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера команды до зимней паузы», — рассказал собеседник агентства.

Во вторник, 17 ноября, железнодорожники официально объявили о расторжении контракта с Галактионовым. Решение о его уходе было принято ещё 6 ноября после домашнего поражения от казанского «Рубина» со счётом 0:1.

Специалист руководил командой с ноября 2022 года и в прошлом сезоне привёл её к бронзовым медалям чемпионата России. Однако нынешний розыгрыш РПЛ складывается для москвичей неудачно: за 14 туров они одержали лишь две победы и с 11 очками занимают предпоследнее, 15-е место. 22 ноября железнодорожники сыграют на выезде с «Родиной».

Неудачи преследуют «Локомотив» и в Кубке России. В пяти встречах группового этапа клуб не выиграл ни разу, трижды уступив соперникам в сериях пенальти, и лишился шансов на выход в плей-офф.

56-летний Овчинников, который известен по прозвищу Босс, с 2025 года возглавляет академию железнодорожников. В бытность футболистом он дважды становился чемпионом России в составе «Локомотива», а также завоёвывал по два Кубка и Суперкубка страны. Кроме того, голкипер выступал за московское «Динамо» и португальские клубы. В качестве главного тренера он работал в «Кубани», брянском и минском «Динамо».

Ранее Life.ru сообщал об официальном расторжении контракта «Локомотива» с Михаилом Галактионовым. Вместе с наставником команду покинули ещё семь сотрудников тренерского и административного штабов, включая старшего тренера Олега Лёвина.