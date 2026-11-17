Босс якудза подал в суд на дискриминацию мафии из-за дорог в Японии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Глава одного из кланов якудза попытался отстоять в суде право на карту для оплаты скоростных дорог. Криминальный статус помешал ему получить услугу — зато стал причиной отказа. Об истории сообщает Japan Today.
В 2023 году мафиози обратился за картой к оператору NEXCO West Japan. Компания отклонила заявку со ссылкой на закон 2011 года, который запрещает бизнесу заключать договоры с известными участниками якудза.
Тогда главарь воспользовался вполне законным способом защиты своих интересов — подал иск. Он утверждал, что запрет нарушает его конституционные права. Однако суд не поддержал его доводы.
Судья счёл такое ограничение незначительным. Он пояснил, что скоростные трассы — лишь один из вариантов поездки. Доехать до любой точки страны автомобилист вправе и по обычным бесплатным дорогам.
По данным издания, ограничения заметно осложнили повседневную жизнь членов якудза. Многие пользуются старыми кнопочными телефонами, поскольку им отказывают в продаже смартфонов. У бандитов также нет банковских счетов. Так что дорожная карта оказалась далеко не единственной недоступной услугой.
Ранее Life.ru сообщал, что в Риме отложили массовую «коронацию» новых воров в законе после обращения Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. На встрече представителей преступного мира обсуждали присвоение этого статуса ещё 10–15 людям.