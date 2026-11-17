Глава одного из кланов якудза попытался отстоять в суде право на карту для оплаты скоростных дорог. Криминальный статус помешал ему получить услугу — зато стал причиной отказа. Об истории сообщает Japan Today.

В 2023 году мафиози обратился за картой к оператору NEXCO West Japan. Компания отклонила заявку со ссылкой на закон 2011 года, который запрещает бизнесу заключать договоры с известными участниками якудза.

Тогда главарь воспользовался вполне законным способом защиты своих интересов — подал иск. Он утверждал, что запрет нарушает его конституционные права. Однако суд не поддержал его доводы.

Судья счёл такое ограничение незначительным. Он пояснил, что скоростные трассы — лишь один из вариантов поездки. Доехать до любой точки страны автомобилист вправе и по обычным бесплатным дорогам.

По данным издания, ограничения заметно осложнили повседневную жизнь членов якудза. Многие пользуются старыми кнопочными телефонами, поскольку им отказывают в продаже смартфонов. У бандитов также нет банковских счетов. Так что дорожная карта оказалась далеко не единственной недоступной услугой.