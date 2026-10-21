Робсон вышел из тени: Разыскиваемого «короля» Сочи засняли на похоронах в Ереване

Сочинский бизнесмен Рубен Татулян, известный как Робсон и находящийся в международном розыске с 2023 года, открыто появился на похоронах в Ереване. Предприниматель пришёл проститься с отцом бывшего премьер-министра Армении (2016-2018) Карена Карапетяна. Траурная церемония состоялась в середине сентября.

Разыскиеваемого криминального авторитета Рубена Татуляна (Робсон) заметили в Ереване. Видео © Telegram / КОШИК

На опубликованных кадрах журналист попытался выяснить у Татуляна, почему тот спокойно находится в Армении, несмотря на розыск. Однако бизнесмен отвечать на вопрос отказался и лишь попросил убрать камеру.

В России Робсона обвиняют в создании преступного сообщества, которое, по версии следствия, действовало в Сочи с конца 1990-х годов. Участникам группировки вменяют рэкет, незаконный захват имущества и причастность к тяжким преступлениям, включая покушение на журналиста и убийство руководителя сети отелей и ресторанов.

Кроме того, Татулян проходит по делу о мошенничестве при строительстве апарт-отеля «Горизонт» в Адлере. Следствие считает, что бизнесмен вместе с застройщиком Анзором Пруидзе организовал хищение средств покупателей недвижимости. Предполагаемый ущерб составляет 569 миллионов рублей.

В ноябре 2025 года Робсона задерживали в Армении, однако вскоре освободили. Позднее армянская прокуратура пояснила, что предприниматель не подлежит экстрадиции, поскольку имеет гражданство республики. Сейчас уголовное дело в отношении Татуляна рассматривается в России заочно. Сам он отрицает предъявленные обвинения и связь с криминальным миром.

Также Life.ru рассказывал о задержании Рубена Татуляна в Армении и его последующем освобождении. Тогда сообщалось, что предпринимателя разыскивают по обвинениям в организации преступного сообщества и причастности к убийству. Правоохранительные органы России продолжали его розыск.