В Риме решили отложить массовую «коронацию» новых воров в законе после обращения криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. По данным информационного агентства «Прайм Крайм», на очередной встрече представителей преступного мира обсуждали присвоение высокого криминального статуса ещё 10–15 людям.

Сходка, как утверждает издание, состоялась 31 октября. Участникам огласили имена 12 претендентов, большинство из которых — выходцы из Грузии. Однако окончательного решения о присвоении им статуса принято не было.

Во время встречи также зачитали послание от Шакро Молодого и московского криминального авторитета Бадри Когуашвили, известного как Бадри Кутаисский. По сведениям источника, оба выступили против новых «коронаций» из-за широкого общественного резонанса, который вызвали предыдущие события в Италии. В результате участники сходки решили перенести процедуру примерно на месяц.

Нынешняя встреча стала продолжением истории, начавшейся 22 октября. Тогда, по информации «Прайм Крайм», в Риме впервые за 12 лет провели массовую «коронацию» представителей преступного мира. Воровские титулы получили восемь человек, преимущественно уроженцы Грузии.

Предыдущая церемония вызвала разногласия среди криминальных авторитетов. Как сообщало агентство, ещё в 2013 году Шакро Молодой выступил против присвоения новых воровских титулов, а решение провести «коронацию» без его согласия стало причиной конфликта. Независимого подтверждения сведений о последних встречах криминальных авторитетов пока нет.

Ранее Life.ru рассказывал, что Шакро Молодой после освобождения из колонии перешёл к закрытому образу жизни. Калашова в 2018 году приговорили к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы по делу о вымогательстве. В марте 2024-го он вышел на свободу досрочно. При этом, по данным СМИ, криминальный авторитет сохранил влияние в преступной среде и продолжил выступать посредником в спорах между группировками.

Больше новостей о борьбе с организованной преступностью, задержаниях и резонансных уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.