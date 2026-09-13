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Опубликовано 13 сентября, 11:15

Ботокс не только от морщин: Учёные назвал современные способы борьбы с мигренью

Учёный Толмачёв: При мигрени применяют препараты, воздействующие на систему CGRP

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Studio Romantic

Современные методы терапии позволяют использовать при мигрени моноклональные антитела, а при хронической форме — ботулинический токсин типа А. Такую информацию передал в беседе с RT кандидат медицинских наук, доцент Пироговского Университета Артём Толмачёв.

«В клинической практике применяются препараты, воздействующие на систему CGRP — белка, который участвует в механизмах развития мигренозной боли. В зависимости от конкретной ситуации могут использоваться моноклональные антитела и другие препараты, направленные на снижение частоты приступов», — поделился эксперт.

Для хронической формы существует отдельная тактика. В ряде случаев высокую эффективность показывает ботулинический токсин типа А. Выбор подходящего метода зависит от конкретной ситуации.

На течение заболевания влияет и образ жизни. Толмачёв посоветовал соблюдать режим сна, поддерживать физическую активность и по возможности уменьшать уровень стресса. Эти меры дополняют основную терапию.

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Ранее кандидат медицинских наук, врач-невролог Федерального центра нейрохирургии в Новосибирске Галина Мойсак заявила, что мигрень значительно повышает риск развития депрессии и тревожных расстройств. По её словам, люди с этим заболеванием сталкиваются с такими состояниями как минимум втрое чаще остальных. Специалист объяснила, что мигрень и депрессия частично имеют общие механизмы развития. Из-за этого они способны потенцировать и усугублять друг друга. Одной из причин такой связи Мойсак назвала нарушения в работе серотонинергической системы.

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Юлия Сафиулина
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