Ботокс не только от морщин: Учёные назвал современные способы борьбы с мигренью
Учёный Толмачёв: При мигрени применяют препараты, воздействующие на систему CGRP
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Современные методы терапии позволяют использовать при мигрени моноклональные антитела, а при хронической форме — ботулинический токсин типа А. Такую информацию передал в беседе с RT кандидат медицинских наук, доцент Пироговского Университета Артём Толмачёв.
«В клинической практике применяются препараты, воздействующие на систему CGRP — белка, который участвует в механизмах развития мигренозной боли. В зависимости от конкретной ситуации могут использоваться моноклональные антитела и другие препараты, направленные на снижение частоты приступов», — поделился эксперт.
Для хронической формы существует отдельная тактика. В ряде случаев высокую эффективность показывает ботулинический токсин типа А. Выбор подходящего метода зависит от конкретной ситуации.
На течение заболевания влияет и образ жизни. Толмачёв посоветовал соблюдать режим сна, поддерживать физическую активность и по возможности уменьшать уровень стресса. Эти меры дополняют основную терапию.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-невролог Федерального центра нейрохирургии в Новосибирске Галина Мойсак заявила, что мигрень значительно повышает риск развития депрессии и тревожных расстройств. По её словам, люди с этим заболеванием сталкиваются с такими состояниями как минимум втрое чаще остальных. Специалист объяснила, что мигрень и депрессия частично имеют общие механизмы развития. Из-за этого они способны потенцировать и усугублять друг друга. Одной из причин такой связи Мойсак назвала нарушения в работе серотонинергической системы.
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