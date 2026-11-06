Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он скучает по бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, стали поводом для шутки в адрес Владимира Зеленского. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял французского лидера в соцсети X, предположив, как на его признание отреагировали в Киеве.

«Макрону скучно. Он жалуется на то, что нынешние коллеги глупы и утомительны, и признает, что политика иногда давит на него. Где-то в Киеве убит горем один наркофюрер», — написал Боуз.

Ранее Life.ru сообщал, что Макрон пожаловался на скуку во время встреч с нынешними европейскими лидерами. По его словам, после ухода Меркель из большой политики в Европе всё стало грустно, а прежней творческой энергии больше нет.