Президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что ему скучно на встречах европейских лидеров без бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-премьера Италии Марио Драги. Об этом стало известно из его личной переписки с журналисткой Франсуазой Дегоа, фрагменты которой опубликовала газета Le Figaro.

«Мне скучно. Всё грустно и лишено творческой энергии. Мне ужасно не хватает Марио Драги и Ангелы Меркель», — написал французский лидер осенью 2024 года во время саммита ЕС в Брюсселе.

В том же сообщении Макрон признался, что происходящее временами его тяготит. Однако поспешил заверить, что никогда не падает духом.

Переписка вошла в книгу Дегоа «Вы все слишком строги ко мне», которая выходит 5 ноября. Журналистка на протяжении двух лет общалась с президентом Франции в Telegram. В своих сообщениях Макрон делился с ней мнениями о политических соперниках, собственных решениях и будущем после ухода из Елисейского дворца. По данным французских СМИ, разрешения на публикацию личных сообщений у президента она не спрашивала.

В ноябре 2024 года Меркель также публично призналась, что после ухода из политики ей не хватает встреч с Макроном. При этом возвращаться к работе канцлером она не собиралась.