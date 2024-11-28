Меркель рассказала о президенте, по которому соскучилась
Ангела Меркель призналась, что ей не хватает встреч с Макроном
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что очень скучает по встречам с политиками. В частности, речь идёт о французском лидере Эмманюэле Макроне.
«Я не скучаю по политической деятельности. Я была канцлером в течение шестнадцати лет, и этого более чем достаточно. Однако по чему я скучаю, так это по встречам с некоторыми людьми, в том числе с президентом Макроном», — заявила она в интервью журналу Le Point.
Ранее президент России Владимир Путин опроверг утверждение экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что он якобы намеренно «пугал» её своим лабрадором Кони. Тем не менее он вновь извинился перед госпожой Меркель за этот инцидент. Пользуясь случаем, Путин снова обратился к ней со словами: «Ангела, пожалуйста, прими мои извинения. Я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, стремился создать комфортные условия для нашего общения».
Life.ru / Kandinsky 3.1