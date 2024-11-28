Меркель рассказала о президенте, по которому соскучилась

«Я не скучаю по политической деятельности. Я была канцлером в течение шестнадцати лет, и этого более чем достаточно. Однако по чему я скучаю, так это по встречам с некоторыми людьми, в том числе с президентом Макроном», — заявила она в интервью журналу Le Point.