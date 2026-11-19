Ирландский журналист Чей Боуз высмеял заявление главаря киевского руководства Владимира Зеленского о том, что американские представители проинформируют Киев об итогах предстоящих контактов президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Свою реакцию он опубликовал в соцсети X.

«Зеленский ворчит по поводу саммита АТЭС, утверждает, что Уиткофф и Кушнер «проинформируют» его о встречах Трампа», — написал Боуз, комментируя видеообращение экс-комика.

В нём Зеленский сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер должны будут передать украинской стороне информацию о переговорах Трампа в Китае. Он также рассчитывает услышать оценки от других партнёров, которые находятся на саммите.

На полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне запланирована трёхсторонняя встреча лидеров России, США и КНР. Кроме того, ожидаются отдельные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

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