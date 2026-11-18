Возможный переход контроля над Конгрессом США к демократам не гарантирует Украине возобновления масштабных поставок американского оружия. Даже если представители партии добьются принятия соответствующих законопроектов, Вашингтон может сохранить нынешний курс на ограничение военной поддержки Киева. Такую оценку NEWS.ru дал политолог Павел Волков.

По словам эксперта, демократы уже подготовили инициативы, предусматривающие возобновление военной помощи Украине. Однако пока нет уверенности, что эти предложения получат необходимую поддержку и станут законом.

Особенно важным для Киева остаётся вопрос поставок ракет для зенитных комплексов Patriot. Волков отметил, что именно в этом направлении украинская сторона рассчитывает на изменение американской политики, но рассчитывать на гарантированную помощь пока не приходится.

Политолог также обратил внимание на изменения внутри Демократической партии. По его оценке, там усилились позиции представителей левого крыла, которые выступают за решение внутренних социальных проблем США и против участия страны в зарубежных конфликтах.

Эксперт считает, что такая повестка во многом перекликается с лозунгом Дональда Трампа «Америка прежде всего». При этом сам американский лидер, по мнению Волкова, не выполнил ряд обещаний, связанных с урегулированием международных конфликтов.

В результате среди американских избирателей, как полагает собеседник издания, усиливается запрос на решение внутренних проблем вместо финансирования военных кампаний за рубежом. Это может стать дополнительным препятствием для сторонников расширения помощи Украине.

Волков заключил, что даже усиление позиций демократов в Конгрессе ещё не означает автоматического пересмотра политики Вашингтона в отношении Киева.