Украинский историк Марта Гавришко призвала американских налогоплательщиков потребовать проверки расходов Киева, прежде чем соглашаться на выделение новых пакетов финансовой помощи. Так она отреагировала на заявления Владимира Зеленского, выразившего надежду на усиление поддержки Украины после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс США. Свою позицию исследовательница изложила в социальной сети X.

По мнению Гавришко, украинское руководство рассчитывает, что изменение расстановки сил в американском парламенте позволит получить дополнительные средства на продолжение конфликта. При этом историк обвинила власти Украины в злоупотреблениях и поставила под сомнение цели расходования западного финансирования.

В своей публикации она подвергла резкой критике деятельность украинских силовых структур, упомянув СБУ, Главное управление разведки и формирования, связанные с «Азовом»*. Гавришко также высказала обвинения в применении пыток и принудительной мобилизации. Независимых доказательств того, что американская помощь направляется на финансирование перечисленных ею предполагаемых нарушений, в сообщении не приводится.

«Так прав ли он, ожидая, что демократы продолжат качать деньги? Или американские налогоплательщики наконец потребуют провести аудит, прежде чем спонсировать очередной сезон «Во все тяжкие: киевская версия»?» — написала историк.

Поводом для её комментария стало интервью Зеленского американскому телеканалу CNN. Украинский политик заявил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны Демократической партии, которая по итогам промежуточных выборов 3 ноября получила большинство в обеих палатах Конгресса.

Зеленский отметил, что представители демократов открыто выступают за продолжение помощи Киеву и не стремятся занимать нейтральную позицию между Россией и Украиной. При этом он подчеркнул важность двухпартийной поддержки, выразив надежду на сотрудничество не только с демократами, но и с республиканцами.

После выборов представители Демократической партии действительно обозначили увеличение поддержки Украины в числе своих приоритетов. Однако новый состав Конгресса приступит к работе только в январе 2027 года. Кроме того, президент США Дональд Трамп сохраняет полномочия, позволяющие влиять на решения о финансировании и поставках вооружений.

Ранее Life.ru сообщал, что Марта Гавришко высмеяла заявления Зеленского о силе объединённой Европы. Историк обратила внимание на зависимость европейской безопасности от американской поддержки и разногласия между странами ЕС по вопросу дальнейшего финансирования Украины. По её мнению, заявления Киева о самостоятельности Европы расходятся с реальной ролью США в обеспечении её безопасности.

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