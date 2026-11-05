Украинский историк Марта Гавришко с иронией отреагировала на заявление Владимира Зеленского о том, что объединённая Европа в несколько раз сильнее России. Она указала на зависимость европейской безопасности от США и разногласия внутри ЕС по вопросу финансирования Украины.

Поводом стали слова Зеленского, прозвучавшие 3 ноября на Берлинской конференции по безопасности. Он заявил, что европейские страны иногда недооценивают собственные возможности и что объединённая Европа «в несколько раз сильнее России».

Гавришко саркастически интерпретировала эти слова, обратив внимание на зависимость европейской безопасности от американской военной поддержки.

«Повторяйте за мной: "Мы сильны!" "Европа сильна!" Подождите, подождите, подождите!… Трамп, НЕТ! Не выводите свои войска! Мы имели в виду эмоциональную силу, а не независимость в военном отношении!» — написала историк.

Она также напомнила о разногласиях внутри Евросоюза по поводу дальнейшего финансирования Киева.

«Но помните, ребята: ВМЕСТЕ МЫ ВЫСТОИМ! Желательно за спиной американцев. На безопасном расстоянии. С очень убедительным пресс-релизом», — добавила Гавришко.

На фоне этих заявлений страны ЕС действительно продолжают спорить о финансировании Украины в 2027 году. Киев оценивал дополнительную потребность примерно в €70 млрд, из которых около €40 млрд могут понадобиться на военные расходы, а ещё €30 млрд — на бюджетные нужды.

Одним из обсуждаемых вариантов является новый европейский кредит примерно на €45 млрд. Представители Чехии и Словакии уже дали понять, что не намерены участвовать в его обеспечении. По данным Politico, Венгрия, вероятно, также откажется от участия.