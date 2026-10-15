Распродал вопреки конституции: Украинский историк разнесла Зеленского за слова о честности

Украинский историк Марта Гавришко раскритиковала Владимира Зеленского после его заявления о том, что он не продаёт Украину. В соцсети X она напомнила о коррупционных обвинениях в адрес его ближайшего окружения.

Гавришко обратила внимание на дело Тимура Миндича и его сообщников, которых обвиняют в хищении миллионов долларов западной помощи, предназначенной для энергетической инфраструктуры и оборонных нужд Украины.

Историк также обвинила Зеленского в передаче украинских природных ресурсов Соединённым Штатам вопреки конституции страны. По её словам, ради заключения соглашения о добыче полезных ископаемых он оказывал давление на депутатов Верховной рады.

Гавришко утверждает, что парламентариев запугивали и вынуждали поддержать договор с Вашингтоном. При этом, по её словам, законодателям даже не предоставили возможности ознакомиться с содержанием документа до голосования.

Напомним, поводом для критики стало интервью Зеленского британскому журналисту Пирсу Моргану. Во время беседы он заявил, что не рассматривает конфликт как бизнес и не собирается продавать Украину.

Ранее стало известно о новых подробностях коррупционного дела в окружении Зеленского. По версии Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, находящийся за границей бизнесмен Тимур Миндич передал деньги бывшему заместителю главы офиса Зеленского Ирине Мудрой для внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко. Сведения об этом прозвучали на заседании Высшего антикоррупционного суда.