Украина не получила от США $16 млрд помощи, предусмотренной прежними договорённостями, и намерена добиваться выделения этих средств. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН.

По его словам, Вашингтон приостановил предоставление денег, которые ранее планировалось направить Киеву. При этом Зеленский подчеркнул, что украинские власти не собираются отказываться от попыток получить обещанную сумму.

«Мы благодарны за всё, что было дано, но как минимум за эти деньги Украина должна бороться», — сказал он.

Зеленский также намерен добиваться от Вашингтона нового пакета поддержки. Он считает, что изменение расстановки политических сил в США может повысить шансы Киева на дополнительную помощь. Для этого украинским властям, по его мнению, необходимо выстроить диалог с американскими политиками и сохранить поддержку обеих партий.

При этом Зеленский подчеркнул, что продолжит обращаться к западным партнёрам за финансовой и военной поддержкой. По его словам, европейские лидеры советуют ему не извиняться за настойчивость в вопросах помощи, поскольку поиск новых ресурсов для Украины входит в его обязанности.

Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп объяснил условия дальнейших поставок американского оружия Украине. По словам хозяина Белого дома, Вашингтон больше не передаёт вооружения Киеву бесплатно — теперь их стоимость полностью покрывают европейские союзники. Трамп подчеркнул, что США получают 100% оплаты за поставляемую военную технику.