Участники группы «На-На», приехавшие проститься с Лидией Федосеевой-Шукшиной, признались, что не сразу решились сообщить Бари Алибасову о смерти его бывшей супруги. Музыканты опасались за здоровье продюсера и боялись, что трагическая новость станет для него слишком тяжёлым ударом. Об этом Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин рассказали Life.ru на церемонии прощания в Москве.

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«Мы вообще не сразу ему сообщили, потому что переживали за его здоровье, за то, как он отреагирует», — поделились участники коллектива.

По словам музыкантов, известие о смерти Федосеевой-Шукшиной действительно сильно потрясло Алибасова. Первое время он находился в подавленном, растерянном состоянии, но затем сумел собраться с силами.

«Тяжело отреагировал, в тяжёлом состоянии, в потерянном. Но потом собрался, поделился в соцсетях своими мыслями, своими чувствами», — рассказали артисты.

Бари Алибасова и Лидию Федосееву-Шукшину связывали многолетние отношения. Они поженились в ноябре 2018 года, а в 2021-м официально развелись. Несмотря на непростую историю брака, актриса оставалась для основателя группы «На-На» близким человеком.

После смерти бывшей супруги продюсер записал видеообращение, в котором поблагодарил её за любовь и заботу. Ранее Life.ru сообщал, что Алибасов назвал Федосееву-Шукшину родным человеком, а его близкие первоначально пытались оградить музыканта от трагического известия.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР проходит 11 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве. Похоронить актрису планируют на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным.