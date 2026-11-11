«Лидуше»: Бари Алибасов не пришёл на прощание с Федосеевой-Шукшиной, но прислал венок
Бари Алибасов прислал роскошный венок «Лидуше» на прощание с Федосеевой-Шукшиной
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Продюсер Бари Алибасов, состоявший в браке с Лидией Федосеевой-Шукшиной, прислал огромный траурный венок к церемонии прощания с актрисой. Life.ru делится кадрами с территории храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве, где проходит отпевание артистки. Самого основателя поп-группы «На-На» пока среди пришедших на церемонию нет.
Венок от Алибасова. Видео © Life.ru
«Лидуше, прекрасной части моей жизни... Бари», — написано на чёрной ленте с венка, присланного Алибасовым.
Отношения продюсера и актрисы начались ещё в 1990-х годах, однако официально они поженились только в ноябре 2018-го. Для Федосеевой-Шукшиной этот союз стал пятым. Однако он сопровождался скандалами. Одним из главных поводов для конфликта стала московская квартира, которую артистка передала супругу. Впоследствии недвижимость оказалась оформлена на помощника Алибасова, из-за чего Федосеевой-Шукшиной пришлось добиваться её возвращения через суд. Пара развелась в 2021 году.
Однако Алибасов после развода сохранил с экс-супругой прекрасные отношения. Он всегда называл её родным человеком и признавал в ней великий талант актрисы. Сразу после её смерти продюсер записал видеообращение, в котором рассказал о тёплых чувствах к Федосеевой-Шукшиной.
Напомним, Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет. Она умерла в больнице на фоне серьёзных проблем с сердцем. Популярность ей принесли фильмы «Калина красная», «Печки-лавочки» и «Вам и не снилось…». Актрису похоронят рядом с её последним супругом Василием Шукшиным. Церемония прощания уже началась. Путин прислал на неё венок.