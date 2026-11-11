Продюсер Бари Алибасов, состоявший в браке с Лидией Федосеевой-Шукшиной, прислал огромный траурный венок к церемонии прощания с актрисой. Life.ru делится кадрами с территории храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве, где проходит отпевание артистки. Самого основателя поп-группы «На-На» пока среди пришедших на церемонию нет.

Венок от Алибасова. Видео © Life.ru

«Лидуше, прекрасной части моей жизни... Бари», — написано на чёрной ленте с венка, присланного Алибасовым.

Отношения продюсера и актрисы начались ещё в 1990-х годах, однако официально они поженились только в ноябре 2018-го. Для Федосеевой-Шукшиной этот союз стал пятым. Однако он сопровождался скандалами. Одним из главных поводов для конфликта стала московская квартира, которую артистка передала супругу. Впоследствии недвижимость оказалась оформлена на помощника Алибасова, из-за чего Федосеевой-Шукшиной пришлось добиваться её возвращения через суд. Пара развелась в 2021 году.