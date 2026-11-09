Продюсер Бари Алибасов публично высказался о смерти своей бывшей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной, признавшись, что даже после развода она оставалась для него родным человеком. Заслуженный артист России записал видеообращение, в котором поблагодарил актрису за любовь и заботу, подаренные ему за годы отношений.

Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alibasov_nana

В опубликованном в соцсетях ролике 79-летний основатель группы «На-На» появился в чёрной одежде. Вспоминая бывшую жену, он говорил медленно, делая паузы между фразами.

«Яркая, тёплая, талантливая актриса российского кино. Для меня Лида осталась близким родным человеком, подарившим мне и любовь, и заботу», — сказал Алибасов.

Отношения продюсера и актрисы начались ещё в 1990-х годах, однако официально они поженились только в ноябре 2018-го. Для Федосеевой-Шукшиной этот союз стал пятым. Несмотря на многолетнюю близость, семейная жизнь пары сопровождалась громкими разбирательствами. Одним из главных поводов для конфликта стала московская квартира, которую артистка передала супругу. Впоследствии недвижимость оказалась оформлена на помощника Алибасова, из-за чего Федосеевой-Шукшиной пришлось добиваться её возвращения через суд. В 2020 году жильё удалось вернуть, а в сентябре 2021-го супруги официально развелись. Однако прекращение брака не означало полного разрыва отношений. Как ранее рассказывал сын продюсера, отец продолжал считать Лидию Николаевну одним из самых близких людей и высоко ценил их многолетнюю дружбу.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в Москве в возрасте 88 лет. Последние недели народная артистка РСФСР провела в больнице, куда попала из-за серьёзных проблем с сердцем. Ранее стало известно, что актрису похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным. Церемония назначена на 11 ноября. Кроме того, юристы допустили возникновение новых споров вокруг наследства Лидии Федосеевой-Шукшиной. Среди потенциальных предметов разбирательства называют недвижимость, личный архив и возможные права на произведения Василия Шукшина. Содержание завещания актрисы публично не раскрывалось.