Последние годы жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной могли оказаться особенно тяжёлыми из-за семейных разногласий. Таким мнением поделилась народная артистка России Наталья Гвоздикова, которая после смерти коллеги едва сдерживает слёзы. В беседе с 360.ru она призналась, что сохранила о звезде «Калины красной» только самые тёплые воспоминания.

«Запутали её как бы родственники в каких-то проблемах и так далее, но она плохого никому ничего не делала», — сказала Гвоздикова.

По словам артистки, всего несколько дней назад она общалась с дочерью Федосеевой-Шукшиной Марией. Во время разговора они много вспоминали Лидию Николаевну, её характер и прожитые годы. Известие о смерти коллеги стало для Гвоздиковой тяжёлым ударом.

Особенно актриса переживает из-за ухода старшего поколения советских артистов. Она считает, что эти люди отличались особым воспитанием, дорожили репутацией и всегда старались отвечать за сказанное.

«Это были люди той формации, люди были того воспитания, у них было слово очень важно. <…>. А сейчас словами бросаются налево и направо, как хотят», — подчеркнула Гвоздикова.

Несмотря на семейные споры, сопровождавшие последние годы Федосеевой-Шукшиной, её коллега призвала помнить прежде всего человеческие качества артистки. Гвоздикова назвала её доброй и отзывчивой женщиной, которая никому не желала зла.

«Конечно, воспоминания у меня очень положительные, что бы кто ни говорил. Потому что она была хорошим человеком. Она была хорошим, добрым человеком», — заключила актриса.