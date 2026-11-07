В наследственном деле Лидии Федосеевой-Шукшиной может возникнуть вопрос о правах на произведения Василия Шукшина. Как рассказал «Газете.Ru» юрист Александр Хаминский, предстоит выяснить, принадлежала ли актрисе на момент смерти доля в творческом наследии супруга.

Этот вопрос уже становился предметом судебного разбирательства. По словам адвоката актрисы Юлии Вербицкой-Линник, доля перешла к Марии Шукшиной по договору. Её сестра Ольга пыталась оспорить сделку, но в марте 2025 года суд отказал в иске.

Среди имущества, которое может войти в наследство, Хаминский назвал квартиру на улице Бочкова, где актриса жила с Василием Шукшиным, и жильё в Новой Москве. По оценке юриста, к ним могут добавиться личный архив и права на собственные работы артистки.

Вербицкая-Линник ранее рассказывала, что Федосеева-Шукшина составила завещание. Его содержание публично не раскрывали. Хаминский допускает, что документ могут оспорить, однако о новом иске в публикации не сообщается.

О смерти народной артистки РСФСР стало известно 7 ноября. Ей было 88 лет. У неё остались три дочери — Анастасия Воронина-Франсишку, Мария и Ольга Шукшины.