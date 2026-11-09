Смерть народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной стала невосполнимой потерей для российской культуры. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в соболезновании, направленном близким актрисы и оказавшемся в распоряжении РИА «Новости».

«Она посвятила жизнь служению искусству, оставив богатое наследие. Её творческий путь охватывает несколько десятилетий и множество работ, ставших значимой частью истории национального кинематографа», — говорится в телеграмме министра.

Любимова подчеркнула, что созданные Федосеевой-Шукшиной образы покоряли зрителей своей искренностью и глубиной. По её словам, актёрское мастерство, природное обаяние и преданность профессии принесли артистке любовь нескольких поколений и заслуженное признание коллег.

Глава Минкультуры также выразила соболезнования семье актрисы, её друзьям и всем, кто был знаком с ней лично.

Лидии Федосеевой-Шукшиной не стало в возрасте 88 лет. О смерти матери 7 ноября сообщила её дочь Мария Шукшина. Последние недели артистка находилась в больнице из-за проблем с сердцем. Лидию Федосееву-Шукшину похоронят рядом с Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище. Церемония состоится 11 ноября. Супруг актрисы, знаменитый писатель, режиссёр и актёр, ушёл из жизни в 1974 году.