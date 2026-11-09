Российский лидер Владимир Путин принёс свои соболезнования семье скончавшейся народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Соответствующее обращение есть на сайте Кремля.

«Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина была замечательной актрисой, искренним, обаятельным человеком», — говрится в тексте Путина.

Политик отметил, что актриса изумительно проживала судьбы своих героинь, а также отличалась уникальным талантом, внутренним стержнем и достоинством. По словам главы государства, потомки пронесут память о великой артистке через поколения, а её образ никогда не померкнет.

Напомним, 88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина умерла 6 ноября в Москве. Последние недели народная артистка РСФСР провела в больнице. У неё нашли проблемы с сердцем. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным. Церемония пройдёт на 11 ноября. На данный момент содержание завещания актрисы публично не раскрывалось.